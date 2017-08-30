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التعليم العالي تعلن فرصة أخيرة للمتخلفين عن التنسيق

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مصراوي Masrawy

التعليم العالي تعلن فرصة أخيرة للمتخلفين عن التنسيق

03:27 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

التعليم العالي تعلن فرصة أخيرة للمتخلفين عن التنسيق

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، الأربعاء، فتح باب التنسيق الإلكتروني للطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق والذين استنفدوا الرغبات لمدة ثلاثة أيام بدءً من غدٍ الخميس وحتى مساء السبت 2 سبتمبر باعتبارها آخر فرصة لهؤلاء الطلاب.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتمد نتيجة المرحلة الثالثة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وكذلك الطلاب الناجحين في الدور الثاني لهذا العام.

وذكر عبدالغفار، في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الطلاب المرشحين لهذه المرحلة بلغ 194899 طالبًا، وبالتالي يبلغ عدد الطلاب المرشحين للمراحل الثلاثة (الأولى، الثانية، الثالثة) 454950 طالبًا.

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