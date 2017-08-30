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ضبط 1170 كرتونة من المواد الغذائية بدون بيانات في المنيا

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مصراوي Masrawy

ضبط 1170 كرتونة من المواد الغذائية بدون بيانات في المنيا

03:25 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

ضبط 1170 كرتونة من المواد الغذائية بدون بيانات في المنيا

كرتونة من المواد الغذائية بدون بيانات

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية بالمنيا، تحرير 42 قضية تموينية مخالفة خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية صباح اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري بهدف ضبط الأسواق والأسعار والمطاعم والمحلات العامة.

وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية حيث تم ضبط 1170 كرتونة من المواد الغذائية بدون بيانات و12 كيس لبن منتهي الصلاحية و26 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، تم تحرير 6 محاضر مخالفة تنوعت مابين عدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية وعدم مزاولة النشاط على الوجه الأكمل وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير 27 محضرًا مخالفًا لعدم نظافة أدوات العجن وعدم حمل شهادة صحية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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