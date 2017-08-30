ضبط 3 قضايا للتنقيب عن الآثار في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت حملة من مباحث السياحة والآثار بأسوان، 3 قضايا للتنقيب عن الآثار بمناطق مختلفة بمدينة أسوان.

وتمكنت الحملة من ضبط "حسن حلمي عبدالراضي"، 45 عامًا، تاجر خضروات، ومقيم أسوان أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزله، وتم العثور على حفرة مربعة الشكل بأبعاد مترين في مترين، وعمق 4 أمتار، تنتهي بسرداب بطول 12 مترًا، وتم ضبط آنية فخار به صغيرة الحجم، وآنية فخارية بنية اللون كمثريه الشكل، وإناء من الجرانيت غير مكتمل يستخدم لحفظ الطعام، وتاج عمود مزخرف من الجرانيت وحجر مستطيل الشكل بأبعاد 30 سنتيمتر في 25 سنتيمتر.

وألقي القبض على "أحمد كمال عبدالمحسن" 40 عامًا، تاجر موبيليا، بأسوان أثناء التنقيب داخل منزله، وتم العثور على حفرة مستطيلة الشكل 3 أمتار في 4 أمتار تنتهي بسرداب بطول 6 أمتار، وآنية فخار به كمثريه الشكل بارتفاع 17 سنتيمتر.

وتمكنت الحملة من ضبط "محمد محمود حافظ شمارة" 23 عامًا، فران ومقيم الشيخ هارون، أسوان، ومعه أربعة أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل المتهم الأول، وتم العثور على حفرة مستطيلة الشكل بأبعاد 3 أمتار في مترين وبعمق 8 أمتار تنتهي بسرداب بطول 4 أمتار.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة.