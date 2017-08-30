الجارالله يصف حزب الله بـ"صرصور الضاحية الجنوبية"

كتبت- رنا أسامة:

وصف الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجارالله، حزب الله اللبنانية بأنه "صرصور الضاحية الجنوبية"، الذي يريد أن يسرق انتصار الجيش اللبناني.

وكتب الجارالله، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأربعاء، أن "جيش لبنان هو الذي إنتصر على تنظيم داعش في عرسال وليس مليشيات إيران وعميلهم".

وأكّد في تغريدة لاحقة أن "شعب لبنان وجيشه هو المنتصر، وحسن زعبولة يسرق الانتصار ويعلن الاحتفال به"، في إشارة إلى حسن نصرالله. مُضيفًا "وين الأحرار".

وأعلن قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، رسميًا، الأربعاء، عن انتهاء عملية "فجر الجرود"، التي بدأت قبل 10 أيام، ضد تنظيم داعش في أطراف بلدات لبنانية (شرق)، قرب الحدود مع سوريا.

وتوجّه قائد الجيش اللبناني إلى العسكريين قائلًا: "وبعد أن أنهيتم عملية فجر الجرود، التي حققتم فيها انتصارًا حاسمًا على الإرهاب بطرده من جرود (بلدتي) رأس بعلبك والقاع، تعود هذه المنطقة العزيزة إلى كنف السيادة الوطنية، معمّدةً بدماء رفاقكم الشهداء والجرحى وبعرق جباهكم الشامخة"، وفق بيان للجيش.

وعلى مدار 9 أيام، خاض الجيش اللبناني قتالًا ضد مسلحي داعش، في أطراف بلدات "رأس بعلبك"، و"القاع"، و"الفاكهة" (شرق)، سقط له خلالها 6 قتلى و17 جريحًا في صفوف العسكريين، فيما تم تدمير مواقع للتنظيم وقتل العشرات من مسلحيه، بحسب بيانات رسمية.