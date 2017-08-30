أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجارالله يصف حزب الله بـ"صرصور الضاحية الجنوبية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجارالله يصف حزب الله بـ"صرصور الضاحية الجنوبية"

03:23 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجارالله

كتبت- رنا أسامة:

وصف الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجارالله، حزب الله اللبنانية بأنه "صرصور الضاحية الجنوبية"، الذي يريد أن يسرق انتصار الجيش اللبناني.

وكتب الجارالله، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأربعاء، أن "جيش لبنان هو الذي إنتصر على تنظيم داعش في عرسال وليس مليشيات إيران وعميلهم".

وأكّد في تغريدة لاحقة أن "شعب لبنان وجيشه هو المنتصر، وحسن زعبولة يسرق الانتصار ويعلن الاحتفال به"، في إشارة إلى حسن نصرالله. مُضيفًا "وين الأحرار".

d843e66aa0.jpg

وأعلن قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، رسميًا، الأربعاء، عن انتهاء عملية "فجر الجرود"، التي بدأت قبل 10 أيام، ضد تنظيم داعش في أطراف بلدات لبنانية (شرق)، قرب الحدود مع سوريا.

وتوجّه قائد الجيش اللبناني إلى العسكريين قائلًا: "وبعد أن أنهيتم عملية فجر الجرود، التي حققتم فيها انتصارًا حاسمًا على الإرهاب بطرده من جرود (بلدتي) رأس بعلبك والقاع، تعود هذه المنطقة العزيزة إلى كنف السيادة الوطنية، معمّدةً بدماء رفاقكم الشهداء والجرحى وبعرق جباهكم الشامخة"، وفق بيان للجيش.

وعلى مدار 9 أيام، خاض الجيش اللبناني قتالًا ضد مسلحي داعش، في أطراف بلدات "رأس بعلبك"، و"القاع"، و"الفاكهة" (شرق)، سقط له خلالها 6 قتلى و17 جريحًا في صفوف العسكريين، فيما تم تدمير مواقع للتنظيم وقتل العشرات من مسلحيه، بحسب بيانات رسمية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش اللبناني يعلن انتهاء عملية "فجر الجرود"

    أخبار

  • قرقاش عن الصراع في اليمن: الحوثي له اليد الطولى في تحالفه مع صالح

    أخبار

  • لأول مرة.. الجيش اللبناني يدخل منطقة "غير مرسومة" قرب الحدود السورية

    أخبار

  • الجارالله عن التهديد بالانسحاب من مجلس التعاون: "قطر هي الخسرانة"

    أخبار

إعلان

c661551a3b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش