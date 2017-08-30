الاتحاد الأوروبي يساعد أمريكا بخرائط فضائية لمنطقة الكوارث في تكساس

بروكسل (د ب أ)

أفادت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء في بروكسل بأنها استجابت لرغبة الولايات المتحدة في إتاحة خدمات الأقمار الصناعية الخاصة بالاتحاد للسلطات المعنية في الولايات المتحدة لاستخدامها في وضع خرائط للمناطق المنكوبة جراء التعرض لإعصار "هارفي" بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت المفوضية إن هذه الخرائط تبين أضرار الإعصار بالتفصيل.

كما أوضح مفوض الاتحاد الأوروبي للحماية من الكوارث، كريستوس ستيليانديس، أن الاتحاد الأوروبي أعلن استعداده لتقديم أي مساعدات أخرى. وفي السياق نفسه قالت فيدريكا موجيرني، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن باستطاعة الولايات المتحدة أن تراهن على الاتحاد الأوروبي وإن الاتحاد يدرك جيدا القوة المدمرة للكوارث الطبيعية.

وتسبب الإعصار في تشريد آلاف الأمريكيين.

وذكرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن العاصفة المدارية هارفي وصلت إلى اليابسة للمرة الثانية في ولاية لويزيانا الجنوبية الغربية.

وأضافت الوكالة في أحدث نشراتها أنه من المتوقع أن تتسبب العاصفة في "فيضانات مدمرة" بعدما تسببت الأمطار في ارتفاع منسوب المياه في المناطق التي غمرتها بالفعل في تكساس ولويزيانا بمقدار 15 سنتيمترا إضافية.

ومن المتوقع أن يستمر هارفي في التحرك باتجاه الشمال الشرقي حتى يتلاشى فوق ولاية تينيسي خلال أيام.

ووفقا لصحيفة "هيوستن كرونيكل" فإن ما لا يقل عن 24 شخصا لقوا حتفهم في هيوستن وجرى إنقاذ أكثر من 13 ألف آخرين منذ وصول هارفي للمرة الأولى إلى اليابسة الجمعة الماضية كإعصار من الفئة الرابعة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أمس أن العاصفة، التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الملحمة"، تسببت في منسوب مياه قياسي حول هيوستن بلغ 125 سنتيمترا.