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"الأعلى للثقافة": عودة جائزة نجيب محفوظ ورفع قيمتها إلى 40 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للثقافة": عودة جائزة نجيب محفوظ ورفع قيمتها إلى 40 ألف جنيه

03:22 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

كتبت-نسمة فرج:
أعلن الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن عودة جائزة الروائي العالمي نجيب محفوظ للرواية، مرة أخرى، بعدما كان ينظمها المجلس كل عام، حتى نهاية التسعينيات، مشيرا إلى رفع قيمة الجائزة من 25 إلى 40 ألف جنيه.

وأوضح ربيع- حسب البيان الصادر، اليوم الأربعاء- أن تدشين الجائزة سيتم بعد الإعلان عنها خلال ذكرى ميلاد نجيب محفوظ في ديسمبر المقبل، وذلك بعد وضع شروط المسابقة من قبل لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة، على أن تكون مفتوحة لكل العرب وليس للمصريين فقط.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للثقافة، أنه سيتم تشكيل لجنة من كبار الأدباء والنقاد لتقيم الأعمال المقدمة للمسابقة، التي ستكون مفتوحة أمام كل الأعمار وليست مقتصرة على سن محدد، على أن يعلن الفائز في ديسمبر خلال ذكرى رحيل "محفوظ".

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