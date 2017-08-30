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السجن 7 سنوات لـ9 ضباط قتلوا 4 أفراد من أسرة واحدة في الغربية

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مصراوي Masrawy

السجن 7 سنوات لـ9 ضباط قتلوا 4 أفراد من أسرة واحدة في الغربية

03:14 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

السجن 7 سنوات لـ9 ضباط قتلوا 4 أفراد من أسرة واحدة في الغربية

السجن 7 سنوات لـ9 ضباط قتلوا 4 أفراد من أسرة واحدة

الغربية - مروة شاهين:

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، بالحكم المشدد 7 سنوات على 9 ضباط بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة.

وتعود الواقعة، حينما أعدت الأجهزة الأمنية بالغربية، قوات الشرطة كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة" عام 2013، وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأثناء تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم في الحال.

والمتهمون في القضية من ضباط الشرطة هم: (المقدم محمد فتحي محمد حسين، وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى سابقًا، أحمد محمد محمود أبوالفتوح الغنيمي، رئيس مكافحة المخدرات بالغربية، علي محمد علي محمد أبوزهرة، رئيس مباحث كفر الزيات، محمد زكريا بيومي الكردي، رئيس مباحث مركز بسيون، وائل محمد سامح محمد قنصرة، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا، ومحمد مصطفى مالك عبدالمطلب، ضابط بقوات الأمن المركزي بطنطا، وأحمد محمود عبدالعزيز حسن الفقي، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، ومحمد عز الدين زغلول نصار، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، رامي محمد محمد مصطفى الجزار، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا).

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