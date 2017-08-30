بالصور.. ننشر استعدادات متنزهات كفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استعدت إدارات الحدائق والمتنزهات على مستوى محافظة كفر الشيخ، لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بإجراء أعمال الصيانة، والنظافة وغيرها، وفق توجيهات محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

ونسقت إدارة حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، كبرى المتنزهات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مع مرفق إسعاف كفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة، لتوفير سيارات إسعاف بالحديقة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتعامل مع أى حالات مرضية تحدث خلال احتفالات الأهالي بالعيد.

وقررت إدارة الحديقة، توقيع الفحوصات الطبية البيطرية اللازمة للحيوانات الموجودة بالحديقة، ومتابعة أعمال النظافة، وتحديد أسعار للتذاكر، جاري تحديدها، مع تخصيص أماكن للأسر، والتنبيه على العاملين ببيوت الحيوانات المفترسة، بعدم اقتراب أي أطفال من هذه البيوت، أو إلقاء أي مواطن لأطعمة غير مخصصة لجميع الحيوانات، حرصًا على عدم نفوقها.

كما قررت إدارة حديقة صنعاء، إرسال خطابات رسمية للإدارات الأمنية المعنية، بمديرية أمن كفر الشيخ، تتضمن ضرورة تواجد الشرطة لتوفير الحمايات الأمنية اللازمة، للتصدي لأي أعمال مخالفة مثل حالات التحرش، والسرقة، وغيرها، من أي حالات تعكر صفو المحتفلين بالعيد، مع التزام إدارة الحديقة، بتوفير المتطلبات الأمنية اللازمة الخاصة بعملها.

وفي السياق ذاته عقد المحاسب محمد شعبان، مدير إدارة الحدائق بالوحدة المحلية لمجلس مدينة دسوق، اجتماعًا مع مسئولي الأمن الإداري بالحدائق برئاسة ناصر فضيل، لتطبيق خطة أمنية محكمة، بشأن تأمين رواد الحدائق أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، من خلال مراقبة مداخل ومخارج الحدائق.

وأضاف مدير إدارة الحدائق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه جرى مخاطبة شرطة الإنقاذ النهري، والمسطحات المائية، لتأمين مراسي حديقة الأسرة والطفولة، المطلة على نهر النيل فرع رشيد، منعًا لحدوث أي حوادث غرق، لأي مواطن، مع متابعة حماية نهر النيل بالشكل المطلوب.

وأوضح شعبان، أنه ضمن استعدادات إدارة الحدائق، لاستقبال عيد الأضحى، جرى مخاطبة قسم شرطة بندر دسوق، بشأن المطالبة بتوفير حمايات أمنية من القسم، داخل الحديقة، خلال أيام عيد الأضحى.

وأشار إلى أنه أجريت أعمال نظافة، وصيانة للملاهي، وكذا إجراء صيانة شاملة للمراحيض، ولجميع المرافق في الحديقة، فق توجيهات اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق.