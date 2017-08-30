الحكومة تكشف حقيقة تأجيل الدراسات بالجامعات حتى أكتوبر المقبل

كتب محمد غايات :

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تفيد بتأجيل الدراسة بالجامعات لـ 11 أكتوبر المقبل.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا تغيير في موعد بدء الدراسة بالجامعات هذا العام والمحدد يوم 16 سبتمبر القادم، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الماضي.

وأوضحت الوزارة أن قرار تحديد موعد بدء الدراسة جاء تنفيذاً لقانون تنظيم الجامعات الذي ينص على بدء الدراسة بالجامعات مع بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء بعد الدراسة المستفيضة من جانب المجلس الأعلى للجامعات حول الأجندة الدراسية والجدول الزمني للفصلين الدراسيين للعام الدراسي الجديد ومواعيد الامتحانات مع مراعاة الأجازات التي تتخلل العام الدراسي وعدد أسابيع الدراسة في كل فصل.

وأهابت الوزارة بجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏فيما يتم تداوله والتواصل أولاً مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات غير صحيحة، من شأنها إثارة بلبلة لدى الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.‏