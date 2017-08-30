"معلومات الوزراء" ينفي إصابة الحجاج بالكوليرا

كتب - محمد غايات:

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الأنباء التي ترددت بشأن بإصابة عدداً من الحجاج المصريين في السعودية بمرض الكوليرا‏.

وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة الصحة، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً ‏ صحة وسلامة جميع الحجاج المصريين المتواجدين حالياً في المملكة، وأنه لم يتم تسجيل حجز أي حالة مصابة سواء بالكوليرا أو أي مرض وبائي أو معدي آخر بين الحجاج المصريين.

وأوضحت الوزارة أن فريق الطب الوقائي بالبعثة الطبية للحج يقوم بعمل مسح لكافة أماكن إقامة الحجاج ومتابعة الحالات وترصدها، وحتى الآن لم يتم رصد أي حالة مصابة بمرض الكوليرا، أو حتى نزلات معاوية تشابه أي أمراض معدية أو وبائية بكافة البعثات النوعية المصرية بين الحجاج المصريين وذلك بمستشفيات مكة والمدينة المنورة، مضيفة أن هناك متابعة يومية من خلال الفريق الوقائي بالبعثة صباحاً ومساءً بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.

وأشارت الوزارة أنها على تواصل دائم مع البعثة الطبية المصرية للحج‏ بالسعودية، وذلك للاطمئنان على صحة جميع الحجاج المصريين، كما أنها تنسق وتتواصل بشكل مستمر مع كافة الأجهزة السعودية المعنية؛ لتذليل أي عقبات قد تواجه البعثة المصرية طوال فترة إقامتها بها.

وفي النهاية شددت الوزارة على استمرار فريق الطب الوقائي بالمرور على العيادات والمستشفيات لرصد أي حالات معدية أو غير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى الصحي لدى الحجاج المصريين، لافتة إلى أن جميع العيادات الطبية تعمل على مدار الــ ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم بشكل لائق‏، مؤكدة في الوقت نفسه على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وفي نفس السياق، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء, وذلك لمتابعة موقف الحجاج المصريين أولاً بأول والتدخل بشكل سريع لتذليل أي عقبات قد تواجههم، على جانب آخر تعمل الغرفة أيضاً على استقبال شكاوي المواطنين الخاصة بنقص السلع وتتدخل لحلها من خلال التواصل مع الجهات المعنية, حيث يمكن للغرفة أن تتلقى الشكاوي على الأرقام التالية: (27927407) أو (01022222974)