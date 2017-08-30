سبب بكاؤه من عمر الشريف ورأيه في الإلحاد.. 17 تصريحًا جريئا لـ«الأسطورة»

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الفنان محمد رمضان أحد أبرز الفنانين المتنافسين على الساحة الفنية حاليًا، وحقق فيلمه الأخير "جواب اعتقال" عند عرضه في عيد الفطر الماضي، نجاحًا كبيرًا، وحل "رمضان"، أمس الثلاثاء، ضيفًا ببرنامج "شباب توك" مع الإعلامي "جعفر عبد الكريم" عبر قناة DW الألمانية، فأدلى بعدد من التصريحات المثيرة الجريئة التي نستعرض بعضًا منها فيما يلي:

1- "ربك لما يريد"

من أكثر الأغنيات التي يفضلها الفنان محمد رمضان هي أغنية "ربك لما يريد" للفنان محمد منير، وقال عن سبب ذلك: "لأن نجاحنا كله مرتبط بربنا عز وجل، مصيرنا وعمرنا وصحتنا"، وأضاف: "الأغنية دي من الحاجات اللي بتديني طاقة إيجابية كبيرة جدًا، وكل حاجة فينا من ربنا، حتى الموهبة، هو اسمه الوهاب، وحب الناس من ربنا".





2- مسرح المدرسة

كشف الفنان محمد رمضان أن عام 2003 يمثل له ذكرى سعيدة، قائلًا: "عرفت إن هدفي هو التمثيل والفن، وكانت لحظة عظيمة، في ناس كتير جدًا بيعيشوا في الحياة مش عارفين هدفهم فين، وهي لحظة مسرح المدرسة، من هنا بدأت أعرف أنا عايش ليه، دي من أسعد لحظات حياتي".

3- سعيد صالح

البداية الفنية الأولى للفنان محمد رمضان جاءت عام 2005، وقال عن تفاصيل هذا العام: "عرفت الأستاذ سعيد صالح، ومثلت معاه وكانت بدايتي الحقيقية، وهو صاحب الفضل عليا بعد ربنا وكان عمري وقتها 17 سنة".

4- المراهقة

على عكس كثير من الفنانين، لم يمر الفنان محمد رمضان بفترة المراهقة، قائلًا: "في مرحلة في حياتي ماشوفتهاش خالص، وهي مرحلة المراهقة، وإن أنا يبقى ليا صاحبتي وأكلمها في التليفون، حتى الأغاني الرومانسية اللي كنت بسمعها كنت بسمعها للفن، بحس إن البنت الحلوة هي السينما، كنت بسمع أي شيء عاطفي للفن مش للشخص، كان حبي فقط لفني".

5- الدراما

اقتحم الأسطورة محمد رمضان عالم الدراما لأول مرة عام 2006، قائلًا: "اشتغلت مع حنان ترك ومنى زكي في أول مسلسلين أعملهم على مستوى الدراما"، وأضاف: "2007 كانت سنة صعبة لإني قعدت سنة كاملة بدون عمل"، وتابع: "ماشتغلت لحد 2010، لكن كنت بشتغل مسرح لأني بعتبر إن المسرح زي الجيم بتاع الممثل اللي بيعيد هذه الماكينة".

6- عمر الشريف

في فترة اليأس التي مر بها الفنان محمد رمضان التقى الفنان الراحل عمر الشريف، وقال عن ذلك: "قابلت الأستاذ عمر الشريف وكانت لحظة عظيمة، وحصلت على شهادة عظيمة منه، وقال محمد رمضان دا هيكون أحسن ممثل في مصر، وبكيت لإنها إشادة عظيمة ماكنتش عارف هو ليه بيقولها، ماكنش فيه كتير عندهم هذا التنبؤ وهذه الرؤية لموهبتي".

7- "ابن حلال"

يعتبر الأسطورة مسلسله "ابن حلال" عام 2014 باكورة نجاحه الدرامي، ويعتبره أيضًا المسلسل الأقرب لقلبه، قائلًا: "هو أول بطولة مطلقة على مستوى الدراما، فدا كان تجربة صعبة، خاصة دايمًا المتعارف إن نجم الدراما يجب أن يكون سنه فوق الخمسين عام، فكانت تجربة جديدة إني أبقى شاب صغير وبيعمل مسلسل درامي كبير".

8- أسرته

كشف محمد رمضان بعض الجوانب من حياته الشخصية، موضحًا أنه يعيش في حالة اتزان أسري، وقال: "من حظي الحلو إني اتولدت في أسرة ملتزمة، عندي أخ وأخت ودايمًا مع بعض"، موضحًا أنه أصبح أبا في عام 2015 ولديه الآن ثلاثة أولاد.

وعن دخوله مجال الفن، أكد رمضان أن عائلته تفاجأت بالأمر في البداية، وقال: "استغربوا إني اخترت مهنة غريبة عليهم، والدي ليس له علاقة بالفن وأمي ليس لها علاقة بالفن".

9- اكتشاف موهبته

على الرغم من أنه لم يتنبأ بها إلا في المرحلة الثانوية، فإنه اكتشف موهبته منذ الصغر،وقال: "من وأنا طفل لما كنت تسألني نفسك تطلع إيه أقولك ظابط، وبعد أسبوع أقول دكتور، وبعد أسبوع أقول مهندس، فاكتشفت إني عايز أبقى ممثل وأبقى كل دول".

وأضاف: "كنت بحب نجوم كتير جدًا، وبحب أتفرج عليهم، ولكن ماكنتش أعرف إن عندي فكرة التمثيل، وماكنش دا من اهتمامتي تمامًا، وتم اكتشافي من خلال مدرستي وأنا في المرحلة الثانوية وكان سني 14 سنة، وكنت بحب أقلد المدرسين، لحد ما مدرس شافني ودخلني مسرح المدرسة، وخدت أفضل موهوب على مستوى الجمهورية 3 سنين على التوالي، وحسيت إن دي إشارة إن دا طريقي وإن دا هدفي"، مشيرًا إلى أنه لم يفكر في أي مهنة أخرى على الإطلاق.

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10- الواسطة في الفن

أوضح محمد رمضان أن مجال التمثيل صعب، قائلا: "البحر الهادئ لا يصنع بحارا ماهرا، يعني الحياة السهلة عمرها ماتصنع عبقري، مش هتلاقي البيبان بتتفتحلك بسهولة، مش هتلاقي كل الناس بتساعدك، يجب أن تكافح ويجب أن تصر"، مشيرًا إلى أن كثيرين أحبطوه وكان يقول عن من ينتقده: "مابيفهمش".

وأضاف: "بعض الناس بيتفرشلها الطريق بالورود، لكن بحس بالمتعة في صعوبة تحقيق الهدف"، وتابع: "نادرًا لما شخص في هذا الزمان ينجح ويحقق هدفه دون أي محسوبيات أو أي واسطة".

11- معهد الفنون المسرحية

أراد محمد رمضان إثقال موهبته بالدراسة من خلال الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بعد الثانوية العامة، ولكن لم يتم قبوله لمرتين، وقال: "كنت عايز أدخل هذا المجال من خلال الباب الشرعي وهو المعهد العالي للفنون المسرحية، اللي هو معهد التمثيل، فلم يتم قبولي، قولت مش مهم المعهد أنا همثل".

12- دور البلطجي

كثيرًا ما يتعرض الفنان محمد رمضان للانتقاد بسبب دور البلطجي، وقال عن ذلك: "لأنه انطباع أول بالنسبة للجمهور إن بدايتي وأول بطولة سينمائي الناس شافوني فيها كان دور بلطجي وشاب من طبقة عشوائية في فيلمي الألماني وعبده موتة، والأسطورة مسلسل شعبي مش بلطجي، مقارنة بالألماني وعبده موتة"، موضحًا أنه يحترم أي نقد حتى وإن كان جارحًا لأنه يعتبر الجمهور هم النجوم وهو يتسابق لكسب رضاهم.

13- تعدد الزوجات

عن رأيه في قرار تونس بمنع تعدد الزوجات، قال رمضان: "قرار غلط، أنا شخصيًا ضد تعدد الزوجات وعمري ماتجوز تاني على زوجتي، لكن ماحبش حد يمنع كلام ربنا قاله"، وتابع: "أنا زوجتي مبسوط بيها جدًا ومش عايز أتجوز تاني".

أما عن رأيه في منع زواج المغتصب للمغتصبة في لبنان، قال: "قرار صح لإن أي حد كدا عايز يتجوز واحدة هيروح يغتصبها ودي حاجة مش كويسة".

14- الإلحاد

رفض الفنان محمد رمضان التعبير عن رأيه في الإلحاد، وقال: "أعفيني من الأسئلة دي، الإلحاد غلط، أنا راجل ممثل وماحبش أتكلم غير داخل هذا الإطار الفني فقط، ومابحبش أتكلم عن شيء مابفهمش فيه ومش مختص"، وأحرج مقدم البرنامج قائلًا: "انت عامل زي كأنك بتسأل دكتور عظام عن مشكلة في القولون، أنا منغمس داخل عملي فقط".

15- تربية الأبناء

عن تربيته لأبنائه، صرّح الأسطورة بأن تربية الأولاد تختلف عن البنات، قائلًا: "البنت غير الولد، الولد يجب أن تكون شخصيته قيادية، وماينفعش بنتي أعلمها كورة القدم أو الرماية، لكن أنا حابب ابني يطلع شاطر في كرة القدم وفي الرماية، أحب أن بنتي يبقى فيها صفات الأنثى، لكن التربية في المجمل واحدة على نفس المبادئ والأسس والقيم، لكن ممكن يختلفوا في الاهتمامات"، وتابع: "أرفض تعليمها الملاكمة وأحب أزرع منها من الطفولة إن ماتحبش الحاجات العنيفة زيادة عن اللزوم".

16- الجيش

رفض الفنان محمد رمضان إبداء رأيه في إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية، قائلًا: "مش مسموح لي كفرد في القوات المسلحة أن أتحدث عن أي سؤال له علاقة بالقوات المسلحة دون تصديق، دي قوانين عسكرية في العالم كله مش في مصر بس"، وأضاف: "أنا فخور بالجيش لأن دي البطولة الحقيقية في حياة أي إنسان إنه يخدم بلده بالفعل مش بالكلام، الخدمة العسكرية فخر وشرف لأي حد في العالم كله خدم في بلده، دي ضريبة يجب أن يدفعها الجميع".

17- حياته داخل الجيش

أكد محمد رمضان أنه تعلم الكثير من الأشياء في فترة قضائه الخدمة العسكرية، قائلًا: "اتعلمت أشياء عظيمة، اتعلمت فن القيادة، اتعلمت يعني إيه تراب بلدي، اتعلمت الانتماء"، مؤكدًا أنه لا يحصل على أي امتيازات بالجيش كفنان، وقال: "لو في واسطة ماكنتش دخلت الجيش من الأول، مافيش واسطة في الجيش".

