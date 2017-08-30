فؤاد يطالب صرف المعاشات من خلال الكروت حفاظا على كبار السن من التزاحم

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قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه توجد نسبة كبيرة من أصحاب المعاشات لم يصرفوا معاشاتهم النقدية، مما يتسبب في الازدحام الشديد والطوابير، ويسبب معاناة لكبار السن.

وأضاف فؤاد اليوم، الأربعاء، أنه يجب تسهيل صرف المعاشات من خلال الكروت الذكية حيث يوجد عدد كبير من أصحاب المعاشات ليس لهم حساب بنكي يستطيعون من خلاله صرف معاشاتهم.

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وطالب بتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للمواطنين وتوفير عدد كبير من ماكينات الصرف للتخلص من الازدحام والطوابير التي نشدها نهاية كل شهر وخاصة في المواسم والأعياد.

وأوضح في سؤال موجه لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الاتصالات أنه يجب وضع خطة محددة للتحول الكامل نحو الصرف المميكن حرصا على راحة أصحاب المعاشات وحماية لهم من التزاحم في مكاتب غير مؤهلة للتعامل الجماهيري المباشر.