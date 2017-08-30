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جمعية الرفق بالحيوان: الطب البيطري يستخدم السموم المحرمة دوليا (فيديو)

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جمعية الرفق بالحيوان: الطب البيطري يستخدم السموم المحرمة دوليا (فيديو) جمعية الرفق بالحيوان: الطب البيطري يستخدم السموم المحرمة دوليا (فيديو)

التحرير

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استنكرت إنجي طارق، نائب رئيس جمعية كارت لحماية الحيوان، واقعة تعدي صاحب مقهى في جسر السويس على عدد من الكلاب بالشومة.

وقالت طارق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم": "المواطنون يتفنون في تعذيب الحيوانات من خلال ضربها بالمطاوي ودفن الجراوي حية"، موضحة أن جمعيات الرفق بالحيوان تحارب ثقافة الشعب الخاطئة والمعتقدات التي تختص الرفق بالإنسان فقط دون الحيوان.

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وطالبت بضرورة بتفعيل المادة 45 بقانون الرفق بالحيوان لحماية الحيوانات بالشوارع، مشيرة إلى أن الطب البيطرى المعنى برعاية الحيوان يستخدم السموم المحرمة دولية لإبادة الحيوانات بالشوارع.
 

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التحرير

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