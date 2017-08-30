بالمستندات.. نكشف تفاصيل «الصفقة المضروبة» لـ212 عربة سكة حديد مكيفة

التحرير

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أشلاء مبعثرة على الجانبين ودماء على شريط السكك الحديية وعربات محطمة، مشهد متكرر تراه سنويا نتيجة حوادث القطارات فى مصر، وفي كل الأحوال يبقى "الفساد" هو المتهم الرئيسي، إذ يشكو قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من ضعف التمويل تارة وقلة الصيانة والأخطاء البشرية تارة أخرى، لكن ثمة وجها آخر مطموسا في ملف الإهمال والفوضى والعشوائية داخل السكة الحديد، وهي "الصفقات المضروبة"، التي تعاقدت عليها الهيئة مع شركات متخصصة في تصنيع العربات المكيفة وعمل الصيانة الدورية لها.

المستندات التي حصلت عليها «التحرير» تشير إلى كارثة كبيرة وتدلل على مدى الاستهتار بالمال العام وأرواح المواطنين من الركاب.. (توريد 212 عربة مكيفة وvib خرج منها أكثر من 190 عربة من الخدمة قبل إتمام عام على تشغيلها بسبب عيوب فنية خطيرة).. هذا هو ملخص الواقعة التي لخصتها الوثائق والمخاطبات الرسمية بين الهيئة والشركة المصنعة.. وإلى التفاصيل.

فى 29 يوليو الماضى أرسل رئيس الإدارة المركزية لتخطيط وصيانة الوحدات المتحركة بهيئة السكة الحديد خطابا إلى رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن والتخليص الجمركى بمصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" بخصوص توريد 212 عربة مكيفة استانلس جديدة فى العقد رقم 126/36 واكتشاف عيوب فنية بسبب تكرار ظاهرة جبر "كسر" يايات البوليستر الرأسى للعربات.

وذكر رئيس "المركزية لتخطيط وصيانة الوحدات المتحركة" بهيئة السكة الحديد فى خطابه، أن هيئة السكك الحديدية أرسلت خطابات متكررة إلى مصنع "سيماف" بدءا من تاريخ 10 يوليو 2016 وحتى 22 يوليو 2017، تضمنت أرقام العربات التى تم تشريكها بأسباب كسر بـ"يايات" البوليستر الرأسي حتى أصبح إجمالى عدد العربات التى بها عيوب فنية أكثر من 190 عربة، حيث طلبنا من الشركة الموردة سرعة إيجاد حل لتلك المشكلة فى أسرع وقت ممكن ولم يتم موافاتنا بالأسباب التى أدت إلى تلك المشكلة وكيفية علاجها.

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وكشف الخطاب عن مخاطبة هيئة السكة الحديد للشركة المجرية الموردة لـ"اليايات" واستعجالها لتقديم دراستها الفنية حول تلك الظاهرة من العيوب الفنية والكشف عن أسبابها وطرق حلها إلا أن الشركه لم ترد حتى الآن، علما بأن الاستوك الأول من ذلك العقد يخرج من الضمان 25 أغسطس الجارى، ولم يتم حل مشكلة اليايات حتى الآن، كما حذرت هيئة السكك الحديدية الشركة الموردة للعقد وقادت بمخاطبتها مؤكدة أنه لن يتم خروج أى عربة من مشمول العقد 212 عربة من الضمان إلا بعد حل ظاهرة "كسر اليايات" البوليستر بالعربات بشكل نهائى.

وطالبت الهيئة فى خطابها مصنع سيماف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة الموردة واحتساب جميع مدد توقف تلك العربات داخل مدة الضمان وإلزام الشركة بعمل الصيانة اللازمة للعربات لأمن وسلامة مسير القطارات.

وبتاريخ أول أغسطس من العام الجارى أرسلت هيئة السكة الحديد خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" توضح فيه أنه بالإحاله إلى العقد رقم 36/126 المبرم بين الهيئة والمصنع بتاريخ 21 أبريل 2012 وملحق العقد رقم 1/36/126 المؤرخ فى 4 يونيو 2014 عن توريد 212 عربة مكيفة، نفيدكم بوجود عيوب فنية "عوارض" خاصة بالتكييف بعدد من عربات vip وهى عربة رقم 111652 بها عدد 2 ضاغط تالف بجهازي "2-4" والعربة رقم 111719 بها عدد واحد ضاغط تالف بجهاز "5"، والعربة رقم 111518 بها عدد واحد ضاغط تالف بجهاز 5، والعربة رقم 111619 بها عدد واحد مروحة مبخر تالفة بجهاز 2، ومطلوب سرعة استبدال المهمات التالفة بالعربات المذكورة وهذا ما لم يحدث حتى الآن.

وكانت هيئة السكك الحديدية قد أبرمت تعاقدا مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع في أبريل 2012 لتصنيع وتوريد 212 عربة مكيفة بقيمة إجمالية تبلغ 2.1 مليار جنيه بواقع "5 عربات VIP و69 عربة درجة أولى و115 عربة درجة ثانية و23 عربة بوفيه".