جامعة جنوب الوادي: الانتهاء من الكشف الطبي للطلاب الجدد

قنا - عبدالرحمن القرشي:

انتهت الإدارة الطبية بجامعة جنوب الوادي، من توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بالجامعة؛ حيث تم توقيع الكشف الطبي على جميع طلاب الكليات بمقر الجامعة بقنا، ولم يتبق سوى كليات الجامعة بفرعي الأقصر والغردقة.

وبهذا تكون الجامعة هي الأولى التي تنتهي من إجراءات الكشف الطبي، ليعطي ذلك ميزة للطلاب الجدد في الانتظام في الدراسة منذ أول أيام العام الجامعي الجديد، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات دون الانشغال بأي أمر آخر، وكذلك يتيح الفرصة لإعادة تنسيق الطلاب غير اللائقين طبيًا لتحويلهم إلى كليات أخرى قبل بداية العام الجامعي.