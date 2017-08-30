بالصور.. تسليم ماكينات خياطة لسيدات معيلات في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

سلم عصام البديوي محافظ المنيا، عدد من السيدات المعيلات، ماكينات خياطة حديثة للإنتاج، كنوع من المساهمة في تحمل أعباء الأسرة، أهداها إليهم أحد رجال الأعمال بالمحافظة.

وتقدمن السيدات المعيلات بطلب لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، للحصول على ماكينات خياطة لمساعدتهن في رفع مستوى دخل الأسرة وتحسين مستوى المعيشة، وإتاحة فرصة عمل لهم من داخل منازلهم.

ودعا المحافظ إلى إيجابية وفعالية مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص مع الأجهزة الحكومية والجهات الرسمية في هذه الفترة التي تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود للنهوض بالوطن، وتحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا من خلال إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه المواطن.