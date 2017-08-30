ضبط 13 كرتونة أسماك فاسدة داخل محل للأغذية في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

شن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية أحمد مدير الوقائي بالمديرية، بالتعاون مع مكتب أغذية الفشن، اليوم الأربعاء، حملة صحية وتفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك ومراقبة الأسواق.

وضبطت الحملة 13 كرتونة أسماك مجمدة منتهية الصلاحية، بها تغير في الخواص الطبيعية، وتهتك في الأنسجة، داخل محل للمحل للأغذية بمركز أهناسيا غرب المحافظة.

وكشف مصدر داخل الحملة، عن قيام بعض مسؤولو المحال التجارية بشراء بعض الأغذية المنتهية الصلاحية من الشركات بأسعار زهيدة وبيعها للمواطنين، بنفس السعر العادي، لتحقيق مكاسب سريعة، رغم ضررها على المواطنين.