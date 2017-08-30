أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

حملة على مستشفى "الباجور" العام تكشف غياب 76 طبيبا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حملة على مستشفى "الباجور" العام تكشف غياب 76 طبيبا

02:38 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

  • عرض 6 صورة

    4cc30e0a0b.jpg

  • عرض 6 صورة

    9358cf279a.jpg

  • عرض 6 صورة

    31215cd0d7.jpg

  • عرض 6 صورة

    52e70ed44a.jpg

  • عرض 6 صورة

    9777b031a6.jpg

  • عرض 6 صورة

    edff073223.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. تسليم ماكينات خياطة لسيدات معيلات في المنيا

الألبوم التالى

بالصور.. تسليم ماكينات خياطة لسيدات معيلات في المنيا

المنوفية - مروة فاضل:

اكتشفت حملة مفاجئة على مستشفى الباجور العام، بمحافظة المنوفية، تغيب 114 من العاملين بالمستشفى.

جاء ذلك خلال مرور إدارة التفتيش المالي والإداري بالمركز على مستشفى الباجور للوقوف على مدى انظباط والتزام الموظفين بها.

وتحرر 76 حالة ترك عمل للأطباء، و11 حالة للصيادلة، و16 حالة للتمريض، و11 حالة للإدارين والشطب عليهم في خانة الانصراف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالتفاصيل.. شروط وطرق سداد مشروع "دار " في مدينة "السادات" بالمنوفية

    أخبار

  • إحالة مدير مركز شباب بالمنوفية للتحقيق

    أخبار

  • مخالفات مناقصة مستلزمات المستشفى التخصصي بدمياط أمام النيابة الإدارية

    أخبار

  • إنهاء المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة "أشمون" بالمنوفية

    أخبار

إعلان

9a72d781bd.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة