حملة على مستشفى "الباجور" العام تكشف غياب 76 طبيبا

المنوفية - مروة فاضل:

اكتشفت حملة مفاجئة على مستشفى الباجور العام، بمحافظة المنوفية، تغيب 114 من العاملين بالمستشفى.

جاء ذلك خلال مرور إدارة التفتيش المالي والإداري بالمركز على مستشفى الباجور للوقوف على مدى انظباط والتزام الموظفين بها.

وتحرر 76 حالة ترك عمل للأطباء، و11 حالة للصيادلة، و16 حالة للتمريض، و11 حالة للإدارين والشطب عليهم في خانة الانصراف.