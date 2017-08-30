بالصور.. 50 شابة أسوانية تشارك في دورة "قائدات من أجل مصر"

أسوان - إيهاب عمران:

شاركت 50 فتاة من أسوان، في الدورة التدريبية التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية تحت عنوان "قائدات من أجل مصر" في الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري.

وأقيم اليوم الأربعاء، الحفل الختامي للمشاركات في الدورة وعددهم 100 فتاة منهم 50 من محافظة أسوان.

وشهد حفل التخرج اللواء أركان حرب صفوت الديب مدير أكاديمية ناصر العسكرية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وقيادات أكاديمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطني، ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة من أجل مصر.