وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي الوضع في سوريا

القاهرة (أ ش أ)

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفيا اليوم الأربعاء من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن دي مستورا أحاط وزير الخارجية بتقييم الأمم المتحدة للجهود الحالية التي تستهدف توحيد المعارضة السورية وتنسيق مواقفها، فضلاً عن جهود استئناف المحادثات السياسية في جنيف.

كما تناول الاتصال التشاور بشأن الإحاطة التي يعتزم مبعوث الأمم المتحدة تقديمها أمام مجلس الأمن غداً تحت الرئاسة المصرية لمجلس الأمن.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد دعم مصر لدور الأمم المتحدة الهام في رعاية المفاوضات بين الأطراف السورية المختلفة، وأهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل إطلاق محادثات هامة ومنظمة وواضحة الأهداف، تستهدف التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقلال والسلام وحقن الدماء.