رئيس جامعة القاهرة يستقبل المستشار الثقافي السعودي بالقاهرة

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، الدكتور خالد النامي المستشار الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة والوفد المرافق له.

وقدم النامي التهنئة لرئيس جامعة القاهرة بمناسبة تولية المنصب، وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات السعودية .

وأكد رئيس جامعة القاهرة والمستشار الثقافي السعودي على ضرورة دعم التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات السعودية في المجالات التعليمية المختلفة وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الأساتذة والطلاب.

واتفق الجانبان على زيادة أعداد الطلاب الوافدين السعوديين في جامعة القاهرة وبخاصة في البرامج الدراسية المتميزة .

وقال رئيس جامعة القاهرة، أن هناك علاقات تعليمية متميزة تربط بين جامعة القاهرة والجامعات السعودية في المجالات التعليمية المختلفة، مشيراً إلى ضرورة تنمية تلك العلاقات علي المستوي القريب وإجتذاب الطلاب السعوديين للدراسة بكليات جامعة القاهرة.

بدوره، قال المستشار الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة، أن السعودية تكن كل الحب لمصر وشعبها، والدولتان تربطهما علاقات وثيقة، مضيفاً: " نأمل في زيادة التعاون التعليمي والثقافي مع جامعة القاهرة التي تعد من أعرق الجامعات في الشرق الأوسط و تقدم برامج تعليمية علي أعلي مستوي وتملك تنافسية مع الجامعات العالمية الكبري.