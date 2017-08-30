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وزيرة الهجرة تشهد إطلاق مجموعة "أصدقاء مصر" بالبرلمان الأسترالي

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مصراوي Masrawy

وزيرة الهجرة تشهد إطلاق مجموعة "أصدقاء " بالبرلمان الأسترالي

02:32 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين

كتبت - نورا ممدوح :
تبدأ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الأسبوع الثاني من سبتمبر زيارتها الثالثة لاستراليا، والتي تستغرق عدة أيام تلتقي خلالها بالجالية المصرية وعدد من المسؤولين والقيادات البرلمانية لدعم أواصر التعاون وتدعيم العلاقات الثنائية.

وقالت مكرم، في بيان اليوم الأربعاء، إنها حريصة علي لقاء أبناء الجالية المصرية في الخارج خاصة في بلاد المهجر لإعادة التواصل بينهم وبين أجهزة الوطن، لافتة إلى أنها ستقوم بزيارة للبرلمان الأسترالي، حيث تشهد إطلاق مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان الأسترالي برعايتها، والتي تأتي كأحد أهم نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي عقد في الثاني والثالث من يوليو الماضي بالقاهرة ، لتكون قوة داعمة وفاعلة لمصر داخل المجتمع الأسترالي.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه من خلال هذه المجموعة سيتم تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة عبر جمعية للصداقة البرلمانية، وحيث أنه يشارك في الزيارة وفد من مجلس النواب المصري ممثلاً في النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، ودكتورة أنيسة حسونة، ودكتورة مهندسة ماريان عازر، استجابة لدعوة من البرلمان الأسترالي، التى نقلتها السيناتور دكتورة آن علي عضو المصرية الأسترالية التي قامت بزيارة للبرلمان المصري علي هامش مؤتمر مصر تستطيع.

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