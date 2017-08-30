ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني للثانوية العامة

كتب- محمد قاسم:

ينشر "مصراوي" نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على الثانوية العامة والطلاب الناجحين في الدور الثاني لهذا العام.

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واعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتيجة المرحلة الثالثة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وكذلك الطلاب الناجحين في الدور الثاني لهذا العام.

وذكر عبدالغفار، في بيان صحفي، أن إجمالي عدد الطلاب المرشحين لهذه المرحلة بلغ 194899 طالبًا، وبالتالي يبلغ عدد الطلاب المرشحين للمراحل الثلاثة (الأولى، الثانية، الثالثة) 454950 طالبًا.