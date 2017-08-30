أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل البرلماني السابق علاء حسانين بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامه بالنصب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل البرلماني السابق علاء حسانين بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامه بالنصب

02:41 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

إخلاء سبيل البرلماني السابق علاء حسانين بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامه بالنصب

إخلاء سبيل النائب البرلماني السابق علاء حسانين

كتب -صابر المحلاوي:
قرر قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل النائب البرلماني السابق علاء حسانين بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات؛ في اتهامه بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب صاحب قناة المحور.
كان المحامي محمد المسلاوي، دفاع علاء حسانين دفع بكيدية البلاغ، مؤكدًا أن الواقعة مفتقدة الدليل، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة، مشيرًا إلى أنه تم اتهام موكله بالنصب في 3 مليون دولار، قيمة تعاملات تجارية بينهما، بدون أي إثبات أو دليل.
وأشار المحامي أن هناك مشروع بينهما لإنشاء مصنع في إحدى الدول العربية، إلا أنه لم يكتمل، مؤكدًا أنه لم يكن هناك إيصالات ضد موكله، مطالبًا إخلاء سبيل موكله.

كانت قوة أمنية قد ألقت القبض على علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق بالشيخ زايد، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب، وحُرِرَ محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إخلاء سبيل لواء و6 ضباط و8 أمناء شرطة في واقعة هروب متهمي "كتائب حلوان"

    أخبار

  • حبس علاء حسانين على ذمة التحريات في اتهامه بالنصب والاحتيال

    أخبار

  • تجديد حبس عامل متهم بالشروع في قتل زوج شقيقته ببولاق الدكرور

    أخبار

  • حسن راتب لمصراوي: علاء حسانين سرق الأمانة.. وادعى أنه شريكي

    أخبار

إعلان

22cfcd0563.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش