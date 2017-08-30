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ما هو الأقل دسمًا اللحم الضاني أم اللحم البقري؟

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مصراوي Masrawy

ما هو الأقل دسمًا اللحم الضاني أم اللحم البقري؟

02:52 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

ما هو الأقل دسمًا اللحم الضاني أم اللحم البقري؟

ما هو الأقل دسمًا اللحم الضاني أم اللحم البقري؟

كتبت- هاجر حاتم:

أيام ونستقبل عيد الأضحى المبارك، والذي من أهم طقوسه هو ذبح الأضاحي، وبالتالي يزداد الإقبال على تناول اللحوم، بجميع أنواعها سواء كانت لحم خرفان أو بقري، ولكن ما هي اللحوم الأقل دسمًا؟

أكد مجدي نزيه أستاذ ورئيس التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية لـ "مصراوي"، أن نسبة لا يمكن قياسها بشكل واضح، لأنه يمكن إزالتها عن اللحم عند الطبخ، أو تناولها.

وأشار نزيه إلى أنه يمكن قياس نسبة الكوليسترول في اللحوم، والذي كلما كانت نسبته أقل كلما أصبحت نوعية اللحم صحية أكثر.

وهنا أوضح نزيه أنواع اللحوم وما تحتويه على كوليسترول:

- 100 جرام لحم بتلو يحتوي على 135 مللي جرام كوليسترول.

- 100 جرام لحم كندوز بقري يحتوي على 100 مللي جرام كوليسترول.

- 100 جرام لحم ضاني يحتوي على 85 مللي جرام كوليسترول.

 

 

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مصراوي Masrawy

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