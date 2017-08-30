برشلونة يبحث عن ضم نجم ريال مدريد السابق

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن رغبة آرسنال في الحصول على خدمات لاعب برشلونة أردا توران مقابل 25 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة لم يتلق أي عرض رسمي من أرسنال لضم اللاعب التركي، إلا أن إدارة البرسا سترحب بفكرة عقدة صفقة تبادلية من أجل الحصول على متوسط الميدان الألماني مسعود أوزيل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى رغبة برشلونة في استغلال موقف أوزيل الحالي، والذي لم يجدد عقده مع آرسنال والذي ينتهي الصيف المقبل.

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وستكون تلك الصفقة إن تمت مدوية بكل تأكيد، حيث سبق وأن لعب أوزيل من قبل في صفوف الغريم ريال مدريد قبل الرحيل عن الفريق الملكي في عام 2013.

وبدوره لا تزال الشكوك تحوم حول مستقبل توران مع برشلونة، خاصة أن الفريق الكتالوني يرغب في التخلص منه وسط اهتمام من قبل نادي جالطا سراي التركي لضمه.