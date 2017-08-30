30 لاعبًا ينتظرون حسم مصيرهم في اليوم الأخير من «الميركاتو»

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ينتهي الميركاتو الصيفي غدًا الخميس، ولا يزال هناك 30 لاعبًا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، تحوم الشكوك حول إمكانية رحيلهم عن أنديتهم، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ففي الدوري الإسباني، لا يزال برشلونة يسعى للتخلص من الثنائي أردا توران وأندريه جوميز، حيث بإمكان اللاعب التركي العودة إلى موطنه من جديد عبر بوابة جالاتا سراي بينما تقدم يوفنتوس بعرض لضم متوسط الميدان البرتغالي.

وفي فالنسيا، يقترب الثنائي إيزيكيل جاراي وأوريلانا من الرحيل، حيث تربط التقارير الصحفية بين الأول وبين الإنتقال إلى يوفنتوس بينما يملك الأخير عرضًا للانضمام إلى خيتافي.

كما يتوقف مصير لوسيان فيتو من الرحيل عن أتلتيكو مدريد على تعاقد الروخوبلانكوس مع مهاجم تشيلسي دييجو كوستا من عدمه.

وفي الدوري الإنجليزي، لا يوجد حديث في الوقت الحالي على أحد أكثر من دييجو كوستا وفيليب كوتينيو وأليكسيس سانشيز.

فالمهاجم الإسباني يرغب في العودة إلى ناديه القديم أتلتيكو مدريد بينما يضع البلوز شروطًا لإنهاء تلك الصفقة.

ويحاول برشلونة جاهدًا مع ليفربول من أجل إنهاء التعاقد مع فيليب كوتينيو في ظل تمسك إدارة الريدز بمتوسط الميدان البرازيلي، أمام أليكسيس سانشيز الذي لا يرغب في تجديد عقده الذي ينتهي مع آرسنال الصيف المقبل، بات قريبًا للغاية من الانضمام لمانشستر سيتي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الحالي.

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كما يتواجد بعض اللاعبين الآخرين في الدوري الإنجليزي الذين يرغبون في الرحيل عن أنديتهم مثل الدولي الجزائري رياض محرز الذي أبدت أندية روما ومانشستر يونايتد الاهتمام بضمة إلى جانب فيرجيل فان ديك الطامح في الانتقال إلى صفوف ليفربول.

ومن بين اللاعبين الآخرين الذين لم يحدد مصيرهم بععد في الميركاتو الحالي في الدوري الإنجليزي لوكاس بيريز وبويان وفيرناندو لورينتي وأليكس أوكسليد تشامبرلين وشكودران موستافي وإيليكيم مانجالا ولوك ريمي إلؤ، بجانب جوني إيفانز الذي يسعى مانشستر سيتي لضمه وأندرياس بيريرا الباحث عن الانتقال إلى فالنسيا.

وفي الدوري الفرنسي، تسلط الأضواء بشكل أساسي على ناديي باريس سان جيرمان وموناكو.

ويرغب مدرب باريس سان جيرمان أوناي إيمري في التخلص من بعض اللاعبين بعد قدوم نيمار من أجل التمهيد لضم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

كما يضع برشلونة أنخيل دي ماريا في حسباته للتعاقد معه هذا الصيف، ومن بين اللاعبين المرشح مغادرتهم للفريق العاصمي كل من لوكاس موراي وسيرجي أورير وجوليان دراكسلر وحاتم بن عرفة.

أمام من جانب موناكو، فمن المنتظر أن يفقد فريق الإمارة مجهودات لاعبه توماس ليمار في ظل رغبة ليفربول في التعاقد معه مقابل 72 مليون يورو.

وفي الدوري الألماني تحوم الشكوك حول مستقبل كل من بينديكيت هوفيديس وريناتو سانشيز، فمدافه شالكة الألماني يعد من اهتمامات يوفنتوس لتعويض ريحل ليوناردو بونوتشي بينما يقترب اللاعب البرتغالي من الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة إما للدوري الإيطالي أو الإنجليزي.