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وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

02:25 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

كتب- محمد قاسم:

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثالثة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، وكذا الطلاب الناجحين في الدور الثاني لهذا العام.

وذكر عبدالغفار، في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الطلاب المرشحين لهذه المرحلة بلغ 194899 طالبًا، وبالتالي يبلغ عدد الطلاب المرشحين للمراحل الثلاثة (الأولى، الثانية، الثالثة) 454950 طالبًا.

وأعلنت الوزارة فتح باب التنسيق الإلكترونى للطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق والذين استنفدو الرغبات لمدة ثلاثة أيام بدءً من غدٍ الخميس، وحتى مساء السبت 2 سبتمبر، باعتبارها آخر فرصة لهؤلاء الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن تحويلات تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة والطلاب المتخلفين من التحويل الإلكتروني في المرحلتين الأولى والثانية سيفتح لهم باب التحويل الإلكترونى لتقليل الاغتراب بدءً من يوم الجمعة الموافق 1/9 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر المقبل.

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مصراوي Masrawy

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