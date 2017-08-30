محافظ الجيزة يعلن حالة الطوارئ وتجهيز 441 ساحة لصلاة العيد

القاهرة - أ ش أ:

أعلن محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية والمرافق وإلغاء إجازات رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ للإشراف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كافة الإشغالات استعدادًا لعيد الأضحى.

وأضاف المحافظ، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لمناقشة آخر استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، أنه تم تخصيص 441 ساحة للمواطنين؛ لأداء صلاة عيد الأضحى بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، كما قامت مديرية الأوقاف بتعيين خطيب أساسي واحتياطي لكل ساحة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها، كما تم تكليف هيئة نظافة وتجميل الجيزة بتكثيف حملات النظافة بمجيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة بها.

وأكد المحافظ، تشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات لمواجهة أية أزمات محتملة، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة أي طوارئ.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل عزت الخرصة، إنه تم تجهيز 150 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدئق، كما تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري لرفع مخلفات الأضاحي ومنافذ الشوادر.

وأضاف الخرصة، أنه تم تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل، كما سيتم فتح حديقة بانوراما الجيزة بطريق الفيوم مجانا للمواطنين بجانب تخصيص رقم (16809) لتلقي الشكاوى.