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بالأسماء.. استخراج تراخيص مزاولة "التحاليل الطبية" لـ40 صيدلياً

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. استخراج تراخيص مزاولة "التحاليل الطبية" لـ40 صيدلياً

02:19 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

كتب - أحمد جمعة:
أعلن الدكتور حسام حريرة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، الموافقة على استخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لـ 40 صيدلياً تقدموا للنقابة لفتح معامل للتحاليل الطبية بعد الاتفاق مع الإدارة المركزية للتحاليل الطبية.

وأضاف حريرة، في بيان اليوم الأربعاء، أن النقابة استقبلت مئات الملفات من الصيادلة وتقوم بإرسالها تباعاً إلى الإدارة المركزية للتحاليل الطبية، ليتم عرضها على اللجنة المختصة بالتحاليل الطبية.

وأوضح أنه تمت الموافقة - خلال سنة - على تراخيص حوالي 400 معمل للصيادلة الذين انطبقت عليهم شروط الحصول على دراسات عليا "ماجستير أو دكتوراة، أو دبلومة في قسمي الميكروبيولوجي أو الكيمياء الحيوية"، ويتبقى حوالي 200 ملف جارى مراجعتهم لإرسالهم للإدارة.

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