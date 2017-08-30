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مفوض حقوق الإنسان: مواقف ترامب يمكن أن تحرض على "العنف" ضد الإعلام

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مصراوي Masrawy

مفوض حقوق الإنسان: مواقف يمكن أن تحرض على "العنف" ضد الإعلام

02:40 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين قبيل بد

(أ  ف ب):

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، الأربعاء، بأن هجمات دونالد ترامب المتواصلة على وسائل الإعلام قد تتسبب باعمال عنف ضد الصحفيين، موحيًا بأن الرئيس الأمريكي سيتحمل مسؤولية مثل هذه الأعمال.

وأعرب الحسين عن قلقه بشكل خاص بشأن الهجمات الكلامية التي يطلقها ترامب ضد "سي إن إن" الاخبارية وصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

وقال إن "وصف هذه المنظمات بأنها مزيفة يتسبب بضرر كبير، كما أن الاشارة الى صحافيين معينين بهذه الطريقة يجعلني اطرح السؤال: أليس هذا تحريضا للاخرين على مهاجمة الصحفيين؟".

وصرح للصحفيين "لنفترض ان صحافيا من إحدى هذه المؤسسات لحق به الأذى، الا يتحمل الرئيس مسؤولية ذلك بسبب تأجيجه للمشاعر".

وقال "اعتقد ان ذلك يرقى الى مستوى التحريض" مضيفاً أن ترامب أطلق دائرة من "التحريض والخوف والرقابة الذاتية والعنف".

وطبقا للحسين فإن هجمات ترامب على الاعلام شجعت دول اخرى على قمع حريات الصحافة.

وقال "إن اضفاء صفة الشر على الصحافة هو أمر خطير لأن له عواقب في أماكن أخرى".

وأعرب عن قلقه بشكل خاص من الكلمة التي القاها ترامب في اريزونا في وقت سابق من هذا الشهر والتي وصف بها الصحفيون بأنهم "أشخاص غير صادقين .. لا يحبون بلادنا".

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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