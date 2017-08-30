ألف بلاغ ضد ميركل بتهمة الخيانة العظمى
ألف بلاغ ضد ميركل بتهمة الخيانة العظمى
02:39 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
المستشارة أنجيلا ميركل
برلين (د ب أ)
تلقى الادعاء العام الاتحادي الألماني أكثر من ألف بلاغ مقدم ضد المستشارة أنجيلا ميركل بتهمة الخيانة العظمى منذ بدء تدفق اللاجئين عام 2015.
وقالت متحدثة باسم الادعاء العام، فراوكه كولر، في تصريحات لصحيفة "مانهايمر موجرن" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "تبين أن جميع البلاغات المقدمة ضد المستشارة ليس لها أساس من الصحة".
وبحسب البيانات، فإن أغلب البلاغات مقدمة من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.
تجدر الإشارة إلى أن سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها المستشارة مع اللاجئين أثارت سخط قطاع من الساسة والمواطنين في ألمانيا.
ويختص الادعاء العام بالتحقيق في القضايا التي تمس الأمن الداخلي والخارجي لألمانيا.
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