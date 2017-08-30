أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

"مش هتلف على ركنة تاني".. جوجل تطرح خدمة جديدة للسائقين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"مش هتلف على ركنة تاني".. جوجل تطرح خدمة جديدة للسائقين

02:33 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

مش-هتلف-على-ركنة-تاني-جوجل-تطرح-خدمة-جديدة-للسائقي

كتب- أحمد عصام روّاي:

إذا كنت لا تطيق الزحام، وتكره القيادة بسبب صعوبة الوصول لمكان ملائم لـ"تركن" فيه سيارتك، و تعاني من استغلال السياس في كل رحلة تقطعها، لا تقلق.

حيث أعلنت شركة "جوجل" عن تحديث جديد لبرنامج "خرائط جوجل -Google Maps". يتضمن هذا التحديث على تحديد أماكن "الركنة" الشاغرة في المنطقة المحيطة بموقعك. 

وجاءت هذه الخاصية كتحديث طبيعي، يلي خدمة وضع "الركنات" من حيث سهولة وصعوبة الوصول لمكان في تلك المنطقة.

وسوف تتاح خاصية إيجاد "الركنات" في 25 مدينة أمريكية تم تجهيز شوارعها بأجهزة استشعار لتحديد الأماكن الشاغرة. وتلك المدن الأمريكية منها نيويورك وشيكاجو ولوس-أنجيليس.

ومن المرتقب التوسع في نشر هذه الخدمة، التي سوف تكون متاحة فقط للهواتف الذكية ذات نظام تشغيل "أندرويد"، في العديد من المدن والبلدان على مستوى العالم في السنة القادمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدينة بابل ومناطق أخري لا أثر لها علي خرائط جوجل! اكتشف

    هو وهي

  • جوجل تتيح لك صعود جبل إيفرست وأنت في بيتك

    هو وهي

إعلان

5cedb665cc.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش