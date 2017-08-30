"مش هتلف على ركنة تاني".. جوجل تطرح خدمة جديدة للسائقين

كتب- أحمد عصام روّاي:

إذا كنت لا تطيق الزحام، وتكره القيادة بسبب صعوبة الوصول لمكان ملائم لـ"تركن" فيه سيارتك، و تعاني من استغلال السياس في كل رحلة تقطعها، لا تقلق.

حيث أعلنت شركة "جوجل" عن تحديث جديد لبرنامج "خرائط جوجل -Google Maps". يتضمن هذا التحديث على تحديد أماكن "الركنة" الشاغرة في المنطقة المحيطة بموقعك.

وجاءت هذه الخاصية كتحديث طبيعي، يلي خدمة وضع "الركنات" من حيث سهولة وصعوبة الوصول لمكان في تلك المنطقة.

وسوف تتاح خاصية إيجاد "الركنات" في 25 مدينة أمريكية تم تجهيز شوارعها بأجهزة استشعار لتحديد الأماكن الشاغرة. وتلك المدن الأمريكية منها نيويورك وشيكاجو ولوس-أنجيليس.

ومن المرتقب التوسع في نشر هذه الخدمة، التي سوف تكون متاحة فقط للهواتف الذكية ذات نظام تشغيل "أندرويد"، في العديد من المدن والبلدان على مستوى العالم في السنة القادمة.