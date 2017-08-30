5 أفعال تسعد بها زوجتك أكثر من كلمة "بحبك"

كتبت-ميادة وسام:

"بحبك" كلمة لا يضاهيها شيء لإسعاد زوجتك، لكن بعد الزواج وبمرور الوقت، تفقد تلك الكلمة تأثيرها، لتحل محلها بعض الأفعال التي يمكن أن يقوم بها الرجل لإثبات حبه لشريكة حياته، فكما يقول المثل "الحب أفعال مش أقوال".

ومن خلال سؤال بعض النساء عن أكثر الأمور التي يقوم بها الرجال لإسعادهن، جمع "مصراوي" تلك الإجابات:

1- تناول الغذاء في الخارج

كلمات عندما تطرق آذان شيرين محمد "موظفة ثلاثينية"، سرعان ما تبعث في نفسها السعادة، بعد يوم عمل مرهق وشاق، فهي دليل على شعور زوجها بإجهادها بعد يوم طويل من العمل.

2- السؤال عن التفاصيل اليومية

ذكرت عزة سعد "أستاذة جامعية" متزوجة من 3 سنوات، أن السؤال عن تفاصيل الحياة اليومية يدل على اهتمام زوجها، كذلك الاستماع بإنصات لها وعدم محاولة السخرية منها يشعرها بالاحتواء النفسي التي تحتاجه المرأة أكثر من كلمة "بحبك" بحسب قولها.

3-المساعدة في الأعمال المنزلية

"غسل الصحون، ترتيب الغرفة، كي الملابس" المساعدة في الأعمال المنزلية مرة كل أسبوع، يشعر آيات رضا "ربة منزل"، بمدى تقدير زوجها لمجهودها في المنزل طوال الأسبوع.

4-معرفة ما تحبه الزوجة

من أكثر الطرق التي تسعد منار محمد "ربة منزل"، هو إعطائها المال لشراء الملابس، بسبب معرفة زوجها لأكثر الأشياء التي تحبها.

5-تحضير المشروب المفضل

تحضير كوب من "النسكافيه" في الصباح، أو كوب من "الشكولاتة الساخنة" في المساء، وتقديمه لـ"أميرة الجندي"، من الأفعال البسيطة التي تسعدها والتي تثبت اهتمام زوجها بها.