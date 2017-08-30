بالتفاصيل.. مجازر ونقاط الذبح المجانية في الوادي الجديد
بالتفاصيل.. مجازر ونقاط الذبح المجانية في الوادي الجديد
02:34 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تخصيص 13 مجزرًا ونقطة ذبح لفتحها أمام المواطنين بالمجان خلال عيد الأضحى.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور محمد بشير لـ"مصراوي"، أنه جرى تخصيص 3 مجازر في مدينة الخارجة بكلًا من "مدينة الخارجة، والمنيرة، وبولاق"، وفي مركز باريس، جرى تخصيص مجزر بمدينة باريس، وفي مركز بلاط تم تخصيص نقطة ذبح بقرية تنيدة، وأخرى بمدينة بلاط.
وأضاف بشير، أنه في مركز الداخلة جرى تخصيص 6 مجازر، ونقاط ذبح في كلًا من "مجزر موط، ومجزر الراشدة، ومجزر الجديدة، ومجزر القصر، ونقطة ذبح بالمعصرة، ونقطة ذبح غرب الموهوب، وفي مركز الفرافرة جرى تخصيص مجزر مدينة الفرافرة.
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