توزيع 6 أطنان لحم على القرى الأكثر احتياجا في الشرقية
توزيع 6 أطنان لحم على القرى الأكثر احتياجا في الشرقية
02:25 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
الشرقية – فاطمة الديب:
أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، توزيع 6 أطنان لحم، على القرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وشدد المحافظ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يصل الدعم لمستحقيه من أبناء القرى الأكثر احتياجًا، طبقًا لقاعدة بيانات سليمة موضح بها الحالات المستحقة وغير القادرة على تحمل نفقات الحياة.
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