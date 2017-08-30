حلم المونديال.. بالأرقام: التاريخ يساند الفراعنة في موقعة أوغندا

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يستضيف استاد أوغندا الدولي (مانديلا)، موقعة المنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لحساب مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ويتربع المنتخب الوطني، على صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، بفارق نقطتين، أمام أوغندا، بينما يحتل منتخب غانا، المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل الكونغو الترتيب بدون نقاط.

ويرغب المنتخب الوطني، في مواصلة نتائجه اللافتة مع مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد الفريق للحصول على المركز الثاني ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة، في المشاركة الأولى بالمسابقة القارية بعد غياب دام 7 أعوام.

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واستهل منتخب الفراعنة، مشواره في تصفيات المونديال، بالفوز (2-1) على الكونغو، قبل أن يتغلب (2-0) على ضيفه منتخب غانا بالجولة الثانية.

وبالعودة إلى تاريخ نتائج المنتخبين، نجدهما التقيا في 21 مواجهة سابقة، مناصفة بين الودية والرسمية، وحقق الفراعنة في تاريخ مواجهتهما، 19 انتصارًا، بينما خسر في لقاء وحيد، وحسم التعادل مواجهتين بينهما.

وكانت آخر مواجهة جمعتهما، يوم 21 يناير الماضي، بدور المجموعات في نهائيات أمم إفريقيا بالجابون، حيث فاز المنتخب الوطني وقتها بهدف دون رد، أحرزه عبد الله السعيد.

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يعود اللقاء الأول لأكثر من 55 عامًا، وبالتحديد في 18 يناير لعام 1962 بنصف نهائي أمم إفريقيا، وتمكن المنتخب الوطني من تحويل تأخره بهدف لانتصار بثنائية.

ويعد أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين كان لصالح منتخبنا بتصفيات أمم إفريقيا 1996، بنتيجة (6-0) سجل وقتها للفراعنة أحمد الكاس "3 أهداف"، أحمد ساري "هدفين"، ومحمد صلاح أبوجريشة.

ورغم أن المنتخب الأوغندي يمتلك انتصارًا وحيدًا على حساب الفراعنة، فإنه جاء عريضًا وبعدد وافر من الأهداف، وذلك بنتيجة (5-1) في إطار التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية في عام 1965.

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ويتفوق المنتخب الوطني في إجمالي عدد الأهداف التي سجلها في منتخب أوغندا برصيد 47 هدفًا، بينما سحل منتخب الرافعات 21 هدفًا.

ويعد المايسترو صالح سليم أول من قص شريط أهداف الفراعنة في مرمى الأوغنديين، بينما كان عبدالله السعيد آخر من فعلها في تصفيات أمم إفريقيا الجابون 2017.

ويتصدر البلدوزر عمرو زكي، مهاجم الوطني السابق، قائمة الهدافين التاريخين لمواجهات المنتخبين برصيد 4 أهداف، سجلها في مباريات ودية، ويعد وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، هو الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات المنتخبين برصيد 5 مباريات.