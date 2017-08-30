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حلم المونديال.. صحف أوغندا تحشد الجماهير لموقعة الفراعنة (صور)

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حلم المونديال.. صحف أوغندا تحشد الجماهير لموقعة الفراعنة (صور) حلم المونديال.. صحف أوغندا تحشد الجماهير لموقعة الفراعنة (صور)

التحرير

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اهتمت الصحف الأوغندية بشكل كبير بالموقعة المنظرة غدًا الخميس، بين المنتخبين المصري والأوغندي، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، والتي ستقام في تمام الساعة الثالثة عصر، على مانديلا.

وقالت صحيفة «نيو فيزون»، في تقرير لها أن المصري يضم كتيبة من اللاعبين المحترفين في أقوى دوريات العالم "الإنجليزي"، وطالبت الجماهير بالاحتشاد في المدرجات للصغط علي المصريين وانتزاع النقاط الثلاث.

كما كشف التقرير عن إمكانية مباغتة الفريق المصري بالهجوم، حيث أكدت الصحيفة أن الضغط المستمر على المصريين من بداية المباراة أمر مهم للغاية.

يشار إلى أن سعر تذكرة لقاء وأوغندا وصل، إلى 20 دولارًا، بما يوازي 354 جنيهًا مصريًا، أمام ستاد مانديلا الذي يستضيف المباراة.

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ويتربع المنتخب الوطني، على صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، بفارق نقطتين، أمام أوغندا، بينما يحتل منتخب غانا، المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل الكونغو الترتيب بدون نقاط.

يذكر أن سعر التذكرة الموحدة للقاء المقرر إقامته في مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للتصفيات، بلغ 70 جنيهًا، بينما وصل سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 200 جنيه.

ويرغب المنتخب الوطني، في مواصلة نتائجه اللافتة مع مدربه الأرجنتيني هيكتور ، الذي قاد الفريق للحصول على المركز الثاني ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة، في المشاركة الأولى بالمسابقة القارية بعد غياب دام 7 أعوام.

واستهل منتخب الفراعنة، مشواره في تصفيات المونديال، بالفوز (2-1) على الكونغو، قبل أن يتغلب (2-0) على ضيفه منتخب غانا بالجولة الثانية.

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، قد انتهى بالتنسيق مع الجهات الأمنية على طبع 60 ألف تذكرة، من أجل حضور الجماهير للمدرجات في لقاء الإياب.

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التحرير

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