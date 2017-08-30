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حلم المونديال.. 354 جنيهًا سعر تذكرة لقاء مصر وأوغندا في كمبالا

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حلم المونديال.. 354 جنيهًا سعر تذكرة لقاء مصر وأوغندا في كمبالا حلم المونديال.. 354 جنيهًا سعر تذكرة لقاء مصر وأوغندا في كمبالا

التحرير

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وصل سعر تذكرة لقاء وأوغندا في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، إلى 20 دولارًا، بما يوازي 354 جنيهًا، أمام مانديلا الذي يستضيف المباراة.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ الخميس، حيث يتربع الوطني، على صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، بفارق نقطتين، أمام أوغندا، بينما يحتل منتخب غانا، المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل الكونغو الترتيب بدون نقاط.

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يذكر أن سعر التذكرة الموحدة للقاء المقرر إقامته في مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للتصفيات، بلغ 70 جنيهًا، بينما وصل سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 200 جنيه.

ويرغب المنتخب الوطني، في مواصلة نتائجه اللافتة مع مدربه الأرجنتيني هيكتور ، الذي قاد الفريق للحصول على المركز الثاني ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة، في المشاركة الأولى بالمسابقة القارية بعد غياب دام 7 أعوام.

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واستهل منتخب الفراعنة، مشواره في تصفيات المونديال، بالفوز (2-1) على الكونغو، قبل أن يتغلب (2-0) على ضيفه منتخب غانا بالجولة الثانية.

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، قد انتهى بالتنسيق مع الجهات الأمنية على طبع 60 ألف تذكرة، من أجل حضور الجماهير للمدرجات في لقاء الإياب.

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