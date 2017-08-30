الناتو ينفي ادعاء طالبان إسقاط مروحية أمريكية تابعة للحلف

كابل (أ ش أ)

نفت بعثة "الدعم الحازم" بقيادة حلف شمال الاطلسي (ناتو) في أفغانستان ادعاءات طالبان بإسقاطها طائرة مروحية تابعة لقوات الحلف في إقليم لوجار بوسط البلاد.

وقال المتحدث باسم الحلف بوب بورتمان - في تصريح له أوردته وكالة انباء "خامة برس" الافغانية - "ان ادعاء طالبان بإسقاط طائرة مروحية امريكية في إقليم لوجار الأفغاني خاطئ. الطائرة قامت بهبوط اضطراري لوجود عطب في الصيانة".

وجاء ادعاء طالبان في الوقت الذي تفكر فيه القوات الامريكية في زيادة عدد عملياتها بأفغانستان.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الاولي التي تدعي فيها طالبان اسقاط طائرة تابعة للحلف، ولكنها قامت في الماضي بالعديد من هذه الادعاءات التي نفاها الحلف.

وكانت قد ترددت في وقت سابق، بعد أيام من إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب "الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه افغانستان وجنوب آسيا"، تقارير تشير الى ان القوات الامريكية المتمركزة في أفغانستان تستعد لزيادة ضرباتها الجوية.

يذكر أن لوجار هي واحدة من المقاطعات الافغانية المضطربة نسبياً، حيث يقوم مقاتلو طالبان بأنشطة مسلحة.