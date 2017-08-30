جوتيرس يطالب إسرائيل برفع الحصار عن غزة وتحسين حياة المواطنين

غزة (أ ش أ)

طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرس، اليوم الأربعاء، إسرائيل برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتحسين ظروف حياة السكان.

وقال جوتيرس - في مؤتمر صحفي عقده في مدرسة حلب الابتدائية للاجئين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع -"غزة تريد حلولا لمشاكلها، ولكن في نفس الوقت أنا أطالب المجتمع الدولي بالدعم الإنساني لقطاع غزة، وأقول إنه بالنسبة للأوضاع في قطاع غزة فعلاً مأساوية"، وأعلن عن التبرع بـ4 ملايين دولار لموظفي الأونروا ولبرامجها الطارئة.

وأعرب عن فخره بالعمل الذي يقوم به موظفو الأمم المتحدة، في ظل الظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحلول لمشكلة سكان غزة ليست انسانية، بل بحاجة للوحدة، كنت بالأمس في رام الله واليوم في غزة هذين الجزأين من فلسطين، لذلك أنا أناشد بالوحدة في الخطوط التي وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد جوتيرس على أن "الانقسام يدمر القضية الفلسطينية"، مضيفاً "هذا الكلام أنا قلته بالأمس في رام الله، أنا حلمي أن أرى دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل تعيشان بأمن وسلام ورخاء".

وطالب بعملية سياسية ذات مصداقية عالية من أجل تطبيق حل الدولتين، مشيراً إلى أن هناك برنامجا مخططا من أجل تحسين الحياة للشعب الفلسطيني، وهو مهم جداً وأيضاً مهم جداً أن يتم تطبيق القرار 1618، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم اتخاذ أي إجراءات تدمر أي ثقة موجودة بين الأطراف.

وخاطب أهالي القطاع قائلا "الآن في غزة أود أن أعبر بطريقة مختلفة أنا أحلم بأن آتي يوماً إلى غزة وأراها جزءاً من الدولة الفلسطينية التي تعيش في أمان وسلام ورخاء".

والتقى جوتيرس بمجموعة من العائلات اللاجئة في مدرسة الوكالة في بيت لاهيا، إضافة إلى لقاء عقده مع أطفال البرلمان الصغير التابعة لمدارس الأونروا.

وكان جوتيرس وصل اليوم إلى غزة، يرافقه مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، ومفوض عام "الاونروا" بيير كرهينبول، في زيارة قصيرة عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع.