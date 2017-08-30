"الدفاع الروسية": بناء حاملة طائرات جديدة بحلول 2025
"الدفاع الروسية": بناء حاملة طائرات جديدة بحلول 2025
02:11 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف
موسكو (أ ش أ)
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف أن إنشاء حاملة طائرات جديدة لصالح البحرية الروسية سيبدأ في عام 2025.
وأكد الجنرال الروسي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - وجود نية لبناء حاملة طائرات جديدة بحلول عام 2025 مع اقتراب نهاية المشروع القومي للتسليح.
وكان بوريسوف قد صرح - في شهر يونيو الماضي - بأنها ليست السنة الأولى التي يناقش خلالها مشروع بناء حاملة الطائرات في روسيا، بل أجريت دراسة للخيارات المحتملة لتصميم هذه السفينة، في إطار برنامج التسليح للفترة من 2011-2020.
يذكر أن القوات البحرية الروسية تضم حاليا حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف"، وهي الوحيدة في قوام البحرية الروسية، وتم بناؤها في مصنع بناء السفن في مدينة نيكولايف الواقعة على البحر الأسود في الفترة 1982-1990
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