أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"الدفاع الروسية": بناء حاملة طائرات جديدة بحلول 2025

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الدفاع الروسية": بناء حاملة طائرات جديدة بحلول 2025

02:11 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف

موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف أن إنشاء حاملة طائرات جديدة لصالح البحرية الروسية سيبدأ في عام 2025.

وأكد الجنرال الروسي - وفقا لقناة ( اليوم) اليوم الأربعاء - وجود نية لبناء حاملة طائرات جديدة بحلول عام 2025 مع اقتراب نهاية المشروع القومي للتسليح.

وكان بوريسوف قد صرح - في شهر يونيو الماضي - بأنها ليست السنة الأولى التي يناقش خلالها مشروع بناء حاملة الطائرات في روسيا، بل أجريت دراسة للخيارات المحتملة لتصميم هذه السفينة، في إطار برنامج التسليح للفترة من 2011-2020.

يذكر أن القوات البحرية الروسية تضم حاليا حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف"، وهي الوحيدة في قوام البحرية الروسية، وتم بناؤها في مصنع بناء السفن في مدينة نيكولايف الواقعة على البحر الأسود في الفترة 1982-1990

هذا المحتوى من

6ec3503a2a.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البحرية الروسية: تدمير 1300 هدف لـ"داعش" في سوريا

    أخبار

  • البحرية الأمريكية: طائرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • روسيا تجري بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

    أخبار

إعلان

41a92e0520.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا