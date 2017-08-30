السيسي في الإسكندرية.. ويعقد اجتماعًا لمتابعة تطوير محور المحمودية

القاهرة - (مصراوي):

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمدينة الإسكندرية حضره محافظ الإسكندرية محمد سلطان، ومحافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، والقيادات الأمنية والمحلية بالمحافظتين.

وبحسب بيان اليوم، تم استعراض خطط تطوير محور المحمودية، والذي يعد أحد المشروعات التي صدق عليها الرئيس خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية الشهر الماضي.

ويساهم المشروع في توفير شريان مروري رئيسي جديد بمدينة الإسكندرية بما يساعد على تخفيف الكثافات المرورية بها، فضلاً عن القضاء على مظاهر الإهمال التي تعاني منها ترعة المحمودية على مدار السنوات الماضية والنهوض بالأوضاع في المناطق المحيطة بمسارها.