بالصور.. لجان متابعة تجوب المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلن صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تشكيل لجان متابعة من المديرية، والإدارات التعليمية، تجوب المدارس، للتأكد من انتهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وسد عجز المدرسين بالمدارس، واستلام الكتب، والانتهاء من أعمال الصيانة، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مع مديري الإدارات التعليمية، ورؤساء الأقسام، وموجهي العموم، وأعضاء المتابعة بالمديرية، بمركز التطوير التكنولوجي، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال الاجتماع، مراعاة الدقة الشديدة في معدلات التوجيه، للإعلان عن الأماكن الشاغرة بكل توجيه بلجنة الموارد البشرية، محذرًا من الموافقة على انتداب المعلمين إلى ديوان المديرية وداويين الإدارات، إلا بعد موافقته شخصيًا.

وأكد أنه ينتظر التقارير والبيانات الواقعية عن العجز والزيادة بالمدارس، تمهيدًا لمراجعتها بالتنسيق الإدارات، على أن تكون هذه البيانات موحدة، وغير متضاربة، وكذا سرعة تنفيذ نشرات النقل لسد العجز.

حضر الاجتماع هناء شهاب وكيلة المديرية، ووفاء عبدالله المدير العام التنفيذي للمديرية، وجميع مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، وموجهي العموم، وأعضاء المتابعة.