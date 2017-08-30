بالصور.. ضبط صاحب محل جزارة بحيازته نصف طن لحوم فاسدة بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قاد اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، حملة موسعة لمكافحة قضايا الغش التجاري والعمل على ضبط مرتكبيها في عدد من الأسواق، استعدادًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك ولتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وضبطت الحملة التي شارك فيها العميد السعيد شكري مدير إدارة البحث الجنائي، "ع. أ"، 62 عامًا، يملك محل جزارة في شارع الجلاء بمدينة دمياط، وتبيّن أن بحيازته كمية من اللحوم وزنت حوالي نصف طن داخل محل مستأجر في شارع الكورنيش، قام بطلائها بمادة حمراء اللون وبيعها على كونها لحوم بلدي في حين كونها مستوردة.

وأضاف الطبيب البيطري المرافق للحملة، وجود تغير في الخواص الطبيعية لها من حيث اللون والرائحة والملمس مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات للعرض على النيابة العامة.

وشدد مدير الأمن خلال جولته على ضرروة محاسبة كل المتورطين في قضايا الغش التجاري حفاظًا على صحة المواطنين، داعيًا الأهالي إلى الإبلاغ عن أي شكوى أو مشكلة فور وقوعها حتى يمكن حلها بالتنسيق مع الجهات المسئولة.