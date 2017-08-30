بالصور.. توزيع شنط مدرسية ولحوم العيد على العاملين بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وزع الدكتور ماجد عبدالتواب القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ملابس العيد، وشنط مدرسية على 200 طفل، من أبناء العاملين بجامعة كفرالشيخ، مع توزيع لحوم عيد الأضحى المبارك على جميع العاملين بالجامعة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية، التي نظمتها جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة آل راشد بن مكتوم الخيرية، بحضور الدكتور صلاح الدين الجعفراوي ممثل المؤسسة بمصر، ووفد من هذه المؤسسة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والعام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور ماجد القمري، أن تلك المؤسسات، والجمعيات الخيرية، لها دور أساسي، في تنمية المجتمع، وتقديم المساعدات الإنسانية والخيرية، داعيًا إلى ضرورة مضاعفة الأعمال الخيرية والخدمية، التي تقوم بها تلك المؤسسات الخيرية خلال المرحلة القادمة، جنبًا إلى جنب مع القيادات التنفيذية لتحقيق التنمية المجتمعية التي يسعى إليها الجميع.