بالصور.. مسئولو الرياضة بأسيوط: كرمنا "طارق الجزار".. ووفرنا له فرصة عمل

أسيوط - أسامة صديق:

أثارت التصريحات التي أدلى بها طارق أحمد علي، الشهير بـ"طارق الجزار"، الحاصل على لقب أفضل لاعب في بطولة الصم والبكم والتي أقيمت في إيطاليا عام 2016، مسؤولي الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط.

وقال عدد منهم، إن المديرية كرمت اللاعب مرتين، ووفرت له فرصة عمل مؤقتة في مشروع الرصف التابع لمحافظة أسيوط بناء على موافقة المحافظ، مضيفين أنهم فوجئوا بتصريحاته المنافية للواقع وتوجيه اتهامات مباشرة لهم بالتقصير في الحفاوة والاهتمام به عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات الصحفية والتلفزيونية.

وقال محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط لـ"مصراوي"، إن المديرية كرمت اللاعب "طارق" العام الماضي عقب حصوله على لقب أفضل لاعب، ومنح فرصة عمل بمشروع الرصف التابع للمحافظة، وكرمته للمرة الثانية منذ 8 أيام فقط، بالتحديد يوم الأربعاء الماضي، 22 أغسطس، عندما تم تكريم اللاعب ضمن لاعبي منتخب مصر للصم لكرة القدم، من أبناء المحافظة الفائزين مؤخرًا بالميدالية البرونزية في أولمبياد الصم، والتي أقيمت في تركيا يوليو الماضي.

مضيفًا أن التكريم كان بحضور المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة، ومجدي عبدالرحمن، مسئول مكتب الإعاقة بالمديرية، وحسن سرور، رئيس مجلس إدارة نادي الوليدية الرياضي.

وقال مجدي عبدالرحمن، مسئول الإعاقة بالمديرية لـ"مصراوي"، فور علم المديرية بما حققه اللاعب في كأس العالم بإيطاليا عام 2016، كتبت مذكرة للمحافظ، وتم تكريم اللاعب ومنح مبلغ مالي وذلك خلال عام الماضي.

وأشاف عبدالرحمن، أنه تم تكريم اللاعب هذا العام، عقب عودتهم من أوليمبياد تركيا، تم تكريمه مع اللاعبين الثلاثة الآخرين ومنحهم مبالغ مالية، وحقيبة رياضية متكاملة، إضافة إلى المساهمة في تلبية طلباتهم كالحصول على الموافقة بإنشاء أكشاك أوغيرها وتم عرضها على المسئولين للبت فيها.

وقال سيد زكريا، مدير عام الرياضة بأسيوط، إن السكرتير العام نيابة عن المحافظ قدم التهنئة لرباعي الفريق الذي شارك مع المنتخب الوطني للصم والبكم في حصد المركز الثالث وإحراز الميدالية البرونزية في أولمبياد الصم والبكم 2017، والتي شارك فيها 16 فريقًا من دول آسيوية وأوربية وعربية حيث انطلقت المنافسة بينهم في 18 يوليو الماضي.

وقال كابتن الفريق محمد محمود حمد الله، إن الفريق كان مثالًا يحتذى به في الانضباط أثناء المشاركة في الأولمبياد، مشيرًا إلى أن الدول المشاركة تمثلت في مصر والسعودية وفنزويلا والبرازيل وإيران وألمانيا واليابان وأيرلاندا وتركيا وفرنسا والأرجنتين وروسيا وأستراليا.