خوفًا من الفضيحة.. الزوجة دفعت زوجها لقتل عشيقها

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

بعد أن رآهما ابنها، وخوفًا من الفضيحة، وكشف ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع جارها، ادعت الزوجة أن "عشيقها" تعدى عليها جنسيًا، وحرضت زوجها عليها فقلته، هذا ملخص حادثة القتل التي شهدتها منطقة حدائق القبة، حيث ضبطت أجهزة الأمن حارس عقار قتل آخر، لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجته.

وحسب التحريات، فإن المجني عليه ارتبط بعلاقة غير شرعية مع زوجة القاتل، وفى آخر لقاء بينهما، وحال إنهائها العلاقة، تعدى "العشيق" عليها بالضرب، فرآهما ابنها، فأخبرها أنه سيلغ والده بواقعة التعدي.

ولخوف الزوجة من افتضاح أمرها، ادَّعت أمام زوجها أن المجني عليه تعدى عليها جنسيًا، فاشتاط غضبًا وعزم على التخلص منه انتقاما لشرفه، واستعان بأحد أقاربه "المتهم الثاني"، وتوجها لمحل إقامة المجني عليه، وتعديا عليه بسلاح أبيض "سكين" وبمقص حديدي، محدثين إصابته التي أودت بحياته في الحال.

وتلقى ضباط قسم شرطة الحدائق، بلاغًا بوقوع مشاجرة ووجود متوفي بشارع سكة الوايلى، وحددوا أطراف الواقعة، وهما طرف أول "أحمد.م" حارس عقار، توفى إثر إصابته بجروح طعني وقطعية بالصدر والكتف الأيمن، وطرف ثان "محمود.ن" حارس عقار و"نصار.ص"، مزارع ومقيم بمنطقة العياط في الجيزة.

وبإعداد الأكمنة، ضبطت الأجهزة الأمنية المتهمين والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وبمواجهتهما اعترفا، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.