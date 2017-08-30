وزير خارجية اليابان يعرب لشكري عن تقديره لدور مصر في مجلس الأمن

القاهرة- (أ ش أ):

أعرب وزير خارجية اليابان الجديد تارو كونو عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر داخل مجلس الأمن، ومواقفها المسئولة الداعمة لاستقرار وسلامة شبه الجزيرة الكورية، مبديا تطلعه للعمل مع وزير الخارجية سامح شكري من أجل تعزيز وتثمين العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على ما تم تحقيقه من تقدم على مسار تلك العلاقة منذ الزيارة الناجحه الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي الي اليابان.

وثمن وزير الخارجية الياباني - خلال اتصال أجراه بوزير الخارجية سامح شكري - موقف مصر خلال مداولات مجلس الأمن بشأن تداعيات إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عبر الأراضى اليابانية، وما تتخذه مصر من مواقف داعمة لضرورة التزام كوريا الشمالية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامجها النووي والصاروخي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن وزير خارجية اليابان أعرب - خلال الاتصال - عن تطلعه لزيارة مصر قريبا للمشاركة في الحوار العربي الياباني المقرر عقده في جامعة الدول العربية يوم 11 سبتمبر، وحرصه على أن يلتقي مع وزير الخارجية شكري؛ لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية والتنسيق مع مصر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.