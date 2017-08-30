أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مميش: 157 سفينة عبرت القناة في 3 أيام

Google+ Print
مميش: 157 سفينة عبرت القناة في 3 أيام مميش: 157 سفينة عبرت القناة في 3 أيام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية للقناة، إن حركة الملاحة في قناة السويس سجلت رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة في الثلاثة أيام الماضية، حيث عبرت 157 سفينة من الاتجاهين بواقع 85 سفينة من اتجاه الشمال و72 سفينة من اتجاه الجنوب، فيما بلغ إجمالي الحمولات العابرة 10.2 ملايين طن، بواقع 5.2 ملايين طن من اتجاه الشمال، و5 ملايين طن أخرى من الجنوب.

وشهدت القناة عبور 13 سفينة ضخمة خلال الثلاثة أيام الماضية بحمولات تتراوح ما بين 150 ألف طن و220 ألف طن للسفينة الواحدة، فيما عبرت 16 سفينة من الشريحة الأقل حمولة والتي تتراوح ما بين 100 ألف طن و150 ألف طن للسفينة.

وجاءت سفينة الحاويات MOL TRIUMPH وهي ثالث أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي ترفع علم جزر المارشال في صدارة قافلة الشمال خلال الثلاثة أيام، بحمولة 218 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة لدولة الإمارات العربية المتحدة. فيما جاءت سفينة الحاوياتAL ZUBARA، التي ترفع علم مالطا، كأكبر سفن قافلة الجنوب خلال  الثلاثة أيام، بحمولة بلغت 200 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

شاهد أيضا

وأكد الفريق مميش على أن هذه الأرقام القياسية تعكس قدرة القناة على استيعاب النمو المستمر في حركة التجارة العالمية، لاسيما بعد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة الطاقة العددية للقناة ورفع تصنيفها بما ساهم في زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس منذ بداية هذا العام.

كما شدد على أن السياسات التسويقية المرنة التي تتبعها هيئة قناة السويس لعبت دورا هاما في تحقيق هذه الزيادات، حيث ساهمت بصورة مباشرة في جذب 6080 سفينه، لم تكن تعبر قناة السويس من قبل، وذلك في الفترة من يوليو 2014 الى آخر يوليو 2017 محققة إيرادا قدره 1.3 مليار دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»